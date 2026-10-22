Liga Europa - Rodada 3 22 de out. de 2026 - 12:45 Allianz Stadium

Como assistir Juventus x Rennes online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No lado da Juventus, Luciano Spalletti tem o elenco à disposição, mas a comissão técnica ainda não confirmou o time provável para o confronto. Informações sobre lesões e suspensões também não foram divulgadas até o momento, e atualizações devem ser adicionadas conforme o jogo se aproxima.

O Rennes, sob o comando de Franck Haise, também não revelou a escalação provável nem o status de seus jogadores. Dados sobre desfalques por lesão ou suspensão serão incluídos assim que disponíveis.

Retrospecto recente

A Juventus chega ao confronto com um aproveitamento irregular nas últimas cinco partidas, somando duas vitórias, um empate e duas derrotas. A derrota mais recente foi a mais pesada: 3 a 0 em casa para a Lazio no Campeonato Italiano, resultado que expôs fragilidades defensivas e ofensivas ao mesmo tempo. O time também perdeu para o Cremonese em amistoso, mas venceu Celta de Vigo por 2 a 1 na Liga Europa e bateu a Atalanta por 2 a 0 na liga doméstica. No total das cinco partidas, a Juventus marcou seis gols e sofreu seis.

O Rennes vem de derrota por 4 a 3 para o Paris FC no Campeonato Francês, em uma partida marcada por quatro pênaltis convertidos. Antes disso, a equipe havia vencido o OFI Crete por 2 a 1 na Liga Europa e goleado o Auxerre por 4 a 1 no campeonato nacional. No entanto, o Rennes também sofreu uma pesada derrota por 4 a 0 para o Lyon e perdeu para o Laval em amistoso. Nas cinco partidas, a equipe francesa marcou dez gols e sofreu dez.

Últimos confrontos diretos

Os dados de confrontos diretos entre Juventus e Rennes não estão disponíveis no momento. As informações serão atualizadas assim que os registros históricos entre as equipes forem confirmados.

Classificação

Na tabela da Liga Europa, a Juventus ocupa a primeira posição, enquanto o Rennes aparece na décima terceira colocação. O contraste de posições coloca os italianos como líderes da competição, enquanto os franceses buscam recuperação na tabela.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.