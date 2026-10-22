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Juventus x Rennes: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga Europa

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Juventus x Rennes

Técnico

  • L. Spalletti

No lado da Juventus, Luciano Spalletti tem o elenco à disposição, mas a comissão técnica ainda não confirmou o time provável para o confronto. Informações sobre lesões e suspensões também não foram divulgadas até o momento, e atualizações devem ser adicionadas conforme o jogo se aproxima.

O Rennes, sob o comando de Franck Haise, também não revelou a escalação provável nem o status de seus jogadores. Dados sobre desfalques por lesão ou suspensão serão incluídos assim que disponíveis.

Retrospecto recente

JUV

JUV - Sequência

ATA
V2-0
CRE
D0-1
CGL
E1-1
CEL
V1-2
LAZ
D0-3
Gol marcado (sofrido)
5/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
REN

REN - Sequência

OL
D4-0
LAV
D1-0
AJA
V4-1
OFI
V2-1
PAR
D4-3
Gol marcado (sofrido)
9/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

A Juventus chega ao confronto com um aproveitamento irregular nas últimas cinco partidas, somando duas vitórias, um empate e duas derrotas. A derrota mais recente foi a mais pesada: 3 a 0 em casa para a Lazio no Campeonato Italiano, resultado que expôs fragilidades defensivas e ofensivas ao mesmo tempo. O time também perdeu para o Cremonese em amistoso, mas venceu Celta de Vigo por 2 a 1 na Liga Europa e bateu a Atalanta por 2 a 0 na liga doméstica. No total das cinco partidas, a Juventus marcou seis gols e sofreu seis.

O Rennes vem de derrota por 4 a 3 para o Paris FC no Campeonato Francês, em uma partida marcada por quatro pênaltis convertidos. Antes disso, a equipe havia vencido o OFI Crete por 2 a 1 na Liga Europa e goleado o Auxerre por 4 a 1 no campeonato nacional. No entanto, o Rennes também sofreu uma pesada derrota por 4 a 0 para o Lyon e perdeu para o Laval em amistoso. Nas cinco partidas, a equipe francesa marcou dez gols e sofreu dez.

Últimos confrontos diretos

Os dados de confrontos diretos entre Juventus e Rennes não estão disponíveis no momento. As informações serão atualizadas assim que os registros históricos entre as equipes forem confirmados.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
OmoniaOmoniaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvárosFerencvárosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
OlympiacosOlympiacosOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
E
V
12
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
211041+34
E
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
E
14
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
211010+14
V
E
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
MilanMilanMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
E
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
E
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
E
24
Levski SofiaLevski SofiaLES
201112-11
E
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
E
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
E
D
28
Celta de VigoCelta de VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
200215-40
D
D
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznańLech PoznańLCH
200208-80
D
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da Liga Europa, a Juventus ocupa a primeira posição, enquanto o Rennes aparece na décima terceira colocação. O contraste de posições coloca os italianos como líderes da competição, enquanto os franceses buscam recuperação na tabela.

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