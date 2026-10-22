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Hoffenheim x Lyon: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga Europa

Hoffenheim x Lyon
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Hoffenheim x Lyon

Técnico

  • C. Ilzer

O Hoffenheim é treinado por Christian Ilzer, mas o clube não divulgou escalação provável, desfalques por lesão ou suspensões para esta partida. As informações serão atualizadas conforme forem disponibilizadas antes do apito inicial.

No Lyon, Paulo Fonseca também não confirmou a escalação nem informou baixas por lesão ou suspensão. Mais detalhes devem ser divulgados nos boletins mais próximos ao jogo.

Retrospecto recente

TSG

TSG - Sequência

OFI
D2-0
SCP
D3-1
HSV
D2-3
BJK
D2-3
BMG
V1-2
Gol marcado (sofrido)
7/12
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
OL

OL - Sequência

AND
V1-2
REN
V4-0
RCL
D2-1
CRY
V3-2
NCE
V2-1
Gol marcado (sofrido)
12/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Hoffenheim venceu apenas um dos últimos cinco jogos, com quatro derrotas no período. A campanha mais recente foi uma derrota por 1 a 2 para o Borussia Mönchengladbach na Bundesliga, em 18 de outubro. Antes disso, a equipe perdeu para o Besiktas por 3 a 2 na Liga Europa e também caiu diante do Hamburgo pelo mesmo placar no campeonato nacional. No total, o Hoffenheim marcou oito gols e sofreu onze nos últimos cinco jogos.

O Lyon venceu quatro dos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi por 2 a 1 sobre o Nice no Campeonato Francês, em 18 de outubro. Antes disso, os franceses bateram o Crystal Palace por 3 a 2 na Liga Europa e golearam o Rennes por 4 a 0. A única derrota no período foi para o Lens por 2 a 1. O Lyon marcou dez gols e sofreu seis nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

HoffenheimEmpateLyon
0
3
0
Liga Europa
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
Lyon badge
Lyon
OL
2
FJ
Liga dos Campeões
Lyon badge
Lyon
OL
2
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
FJ
Liga dos Campeões
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
Lyon badge
Lyon
OL
3
FJ
7Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols3/3
Ambas as equipes marcaram3/3

O confronto mais recente entre as equipes terminou em empate por 2 a 2, em novembro de 2024, pela própria Liga Europa. Antes disso, os dois clubes já haviam se enfrentado na fase de grupos da Liga dos Campeões em 2018, com um empate por 2 a 2 em Lyon e outro por 3 a 3 em Sinsheim. Nos três jogos registrados, nenhuma equipe saiu vencedora.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
OmoniaOmoniaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvárosFerencvárosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
OlympiacosOlympiacosOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
E
V
12
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
211041+34
E
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
E
14
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
211010+14
V
E
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
MilanMilanMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
E
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
E
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
E
24
Levski SofiaLevski SofiaLES
201112-11
E
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
E
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
E
D
28
Celta de VigoCelta de VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
200215-40
D
D
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznańLech PoznańLCH
200208-80
D
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da Liga Europa, o Lyon ocupa a oitava posição, dentro da zona de classificação direta, enquanto o Hoffenheim está em 30º, entre os times que precisam melhorar o desempenho para garantir a continuidade na competição.

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