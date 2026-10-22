Liga Europa - Rodada 3 22 de out. de 2026 - 15:00 SNP Arena

Como assistir Hoffenheim x Lyon online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Hoffenheim é treinado por Christian Ilzer, mas o clube não divulgou escalação provável, desfalques por lesão ou suspensões para esta partida. As informações serão atualizadas conforme forem disponibilizadas antes do apito inicial.

No Lyon, Paulo Fonseca também não confirmou a escalação nem informou baixas por lesão ou suspensão. Mais detalhes devem ser divulgados nos boletins mais próximos ao jogo.

Retrospecto recente

O Hoffenheim venceu apenas um dos últimos cinco jogos, com quatro derrotas no período. A campanha mais recente foi uma derrota por 1 a 2 para o Borussia Mönchengladbach na Bundesliga, em 18 de outubro. Antes disso, a equipe perdeu para o Besiktas por 3 a 2 na Liga Europa e também caiu diante do Hamburgo pelo mesmo placar no campeonato nacional. No total, o Hoffenheim marcou oito gols e sofreu onze nos últimos cinco jogos.

O Lyon venceu quatro dos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi por 2 a 1 sobre o Nice no Campeonato Francês, em 18 de outubro. Antes disso, os franceses bateram o Crystal Palace por 3 a 2 na Liga Europa e golearam o Rennes por 4 a 0. A única derrota no período foi para o Lens por 2 a 1. O Lyon marcou dez gols e sofreu seis nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes terminou em empate por 2 a 2, em novembro de 2024, pela própria Liga Europa. Antes disso, os dois clubes já haviam se enfrentado na fase de grupos da Liga dos Campeões em 2018, com um empate por 2 a 2 em Lyon e outro por 3 a 3 em Sinsheim. Nos três jogos registrados, nenhuma equipe saiu vencedora.

Classificação

Na tabela da Liga Europa, o Lyon ocupa a oitava posição, dentro da zona de classificação direta, enquanto o Hoffenheim está em 30º, entre os times que precisam melhorar o desempenho para garantir a continuidade na competição.

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