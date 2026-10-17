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Bayern de Munique x Leipzig: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Bundesliga

Bayern de Munique x Leipzig
Bayern de Munique
Leipzig
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Bayern de Munique x Leipzig

4-2-3-1
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
page.match.formation.title
Leipzig crest
Leipzig
RBL
4-2-3-1
J. UrbigJ. UrbigD. UpamecanoD. UpamecanoJ. TahJ. TahA. DaviesA. DaviesK. LaimerK. LaimerM. OliseM. OliseL. DiazL. DiazI. SaibariI. SaibariA. PavlovicA. PavlovicJ. KimmichJ. KimmichH. KaneH. KaneM. VandevoordtM. VandevoordtR. BakuR. BakuW. OrbanW. OrbanD. RaumD. RaumC. LukebaC. LukebaE. BanzuziE. BanzuziN. El AynaouiN. El AynaouiA. NusaA. NusaB. GrudaB. GrudaC. NkunkuC. NkunkuR. CruzR. Cruz
Leipzig crest
Leipzig
RBL
4-2-3-1
Bayern de Munique

Time titular

Leipzig

Técnico

  • V. Kompany
  • M. Demichelis

No Bayern, Vincent Kompany não poderá contar com Tarek Buchmann e Jamal Musiala, ambos lesionados. A dúvida principal está no gol: Manuel Neuer segue se recuperando de uma lesão no pé e não treinou na quinta-feira, abrindo espaço para Jonas Urbig. O onze provável inclui Upamecano, Tah, Davies e Stanisic na defesa, com Kimmich, Pavlovic e Saibari no meio, e Olise, Díaz e Kane no ataque.

O Leipzig chega com um plantel mais curto. Christoph Baumgartner, Forzan Assan Ouedraogo, Marc Guiu e Viggo Gebel estão fora por lesão. Demichelis deve escalar Vandevoordt no gol, com Baku, Orban, Raum e Lukeba na defesa, El Aynaoui e Banzuzi no meio, e Nusa, Maksimovic, Nkunku e Romulo Cruz no setor ofensivo.

Retrospecto recente

FCB

FCB - Sequência

BOD
V5-0
ELV
V1-2
FCU
V7-0
FCA
E2-2
VIK
E3-3
Gol marcado (sofrido)
19/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
RBL

RBL - Sequência

COM
D4-1
HSV
V5-0
B04
D2-0
SGE
V6-0
PSV
V1-0
Gol marcado (sofrido)
13/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Bayern soma três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota. A equipe marcou 17 gols e sofreu apenas um nesse período, embora os dois empates recentes — o 2 a 2 com o Augsburg na Bundesliga e o 3 a 3 com o Viking na Liga dos Campeões — tenham travado o ritmo. O destaque positivo foi a goleada de 7 a 0 sobre o Union Berlin.

O Leipzig tem um retrospecto mais irregular: duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos, com 14 gols marcados e dez sofridos. A equipe, porém, vem de dois resultados expressivos — o 6 a 0 sobre o Frankfurt e o 1 a 0 sobre o PSV — e chega sem sofrer gols nesses dois duelos mais recentes.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Bayern de MuniqueEmpateLeipzig
4
1
0
Amistosos de clubes
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
3
Leipzig badge
Leipzig
RBL
1
FJ
Copa da Alemanha
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
2
Leipzig badge
Leipzig
RBL
0
FJ
Bundesliga
Leipzig badge
Leipzig
RBL
1
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
5
FJ
Bundesliga
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
6
Leipzig badge
Leipzig
RBL
0
FJ
Bundesliga
Leipzig badge
Leipzig
RBL
3
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
3
FJ
19Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre os dois times foi um amistoso de pré-temporada em 15 de agosto de 2026, na Allianz Arena, vencido pelo Bayern por 3 a 1. Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, o Bayern domina com clareza: quatro vitórias contra nenhuma do Leipzig, com apenas um empate, o 3 a 3 pela Bundesliga em maio de 2025. O Bayern também venceu por 5 a 1 em Leipzig em janeiro de 2026 e por 2 a 0 na Copa da Alemanha em fevereiro do mesmo ano.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FreiburgFreiburgSCF
5410144+1013
V
E
V
V
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
5410114+713
E
V
V
V
V
3
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
5320164+1211
E
V
V
E
V
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
5311148+610
V
V
E
V
D
5
LeipzigLeipzigRBL
5302155+109
V
D
V
D
V
6
AugsburgAugsburgFCA
5221138+58
E
D
E
V
V
7
Werder BremenWerder BremenSVW
5221101008
E
V
E
V
D
8
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
62221016-68
V
D
E
V
D
9
MainzMainzM05
52121310+37
D
V
D
V
E
10
ElversbergElversbergELV
52128807
D
E
D
V
V
11
ColôniaColôniaKOE
6213811-37
D
V
D
E
D
12
StuttgartStuttgartSTU
520389-16
V
D
D
V
D
13
HamburgoHamburgoHSV
5203515-106
V
V
D
D
D
14
SchalkeSchalkeS04
512246-25
D
E
V
E
D
15
PaderbornPaderbornSCP
511337-44
D
V
D
D
E
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
5113517-124
V
D
D
D
E
17
HoffenheimHoffenheimTSG
5104913-43
D
D
V
D
D
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
5005718-110
D
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

Na Bundesliga 2026/27, o Bayern ocupa a terceira posição, enquanto o Leipzig está em quinto. Os bávaros chegam ao duelo a dois pontos do líder, o que torna a partida um teste direto para as ambições do time de Kompany no topo da tabela.

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