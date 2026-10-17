Bundesliga - Rodada 6 17 de out. de 2026 - 12:30 Allianz Arena

Como assistir Bayern de Munique x Leipzig online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Bayern, Vincent Kompany não poderá contar com Tarek Buchmann e Jamal Musiala, ambos lesionados. A dúvida principal está no gol: Manuel Neuer segue se recuperando de uma lesão no pé e não treinou na quinta-feira, abrindo espaço para Jonas Urbig. O onze provável inclui Upamecano, Tah, Davies e Stanisic na defesa, com Kimmich, Pavlovic e Saibari no meio, e Olise, Díaz e Kane no ataque.

O Leipzig chega com um plantel mais curto. Christoph Baumgartner, Forzan Assan Ouedraogo, Marc Guiu e Viggo Gebel estão fora por lesão. Demichelis deve escalar Vandevoordt no gol, com Baku, Orban, Raum e Lukeba na defesa, El Aynaoui e Banzuzi no meio, e Nusa, Maksimovic, Nkunku e Romulo Cruz no setor ofensivo.

Retrospecto recente

O Bayern soma três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota. A equipe marcou 17 gols e sofreu apenas um nesse período, embora os dois empates recentes — o 2 a 2 com o Augsburg na Bundesliga e o 3 a 3 com o Viking na Liga dos Campeões — tenham travado o ritmo. O destaque positivo foi a goleada de 7 a 0 sobre o Union Berlin.

O Leipzig tem um retrospecto mais irregular: duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos, com 14 gols marcados e dez sofridos. A equipe, porém, vem de dois resultados expressivos — o 6 a 0 sobre o Frankfurt e o 1 a 0 sobre o PSV — e chega sem sofrer gols nesses dois duelos mais recentes.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os dois times foi um amistoso de pré-temporada em 15 de agosto de 2026, na Allianz Arena, vencido pelo Bayern por 3 a 1. Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, o Bayern domina com clareza: quatro vitórias contra nenhuma do Leipzig, com apenas um empate, o 3 a 3 pela Bundesliga em maio de 2025. O Bayern também venceu por 5 a 1 em Leipzig em janeiro de 2026 e por 2 a 0 na Copa da Alemanha em fevereiro do mesmo ano.

Classificação

Na Bundesliga 2026/27, o Bayern ocupa a terceira posição, enquanto o Leipzig está em quinto. Os bávaros chegam ao duelo a dois pontos do líder, o que torna a partida um teste direto para as ambições do time de Kompany no topo da tabela.

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