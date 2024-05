Vice da Champions League pode render mais dinheiro ao Dortmund do que título sobre o Real Madrid

Cláusulas no contrato de Jude Bellingham, ex-jogador do clube alemão, garantem alguns milhões aos azarões

Uma situação inusitada, até mesmo bizarra, envolve a final da Champions League 2023/24, entre Borussia Dortmund e Real Madrid. Se quiser pensar apenas no dinheiro, o clube alemão pode levar mais vantagem se não for campeão do maior torneio de clubes do continente.

O motivo é o meio-campista (ou meia, ou até Falso Nove, dentre outras funções que desempenhou ao longo desta temporada) Jude Bellingham. O jovem inglês pertencia ao Borussia Dortmund e foi vendido, antes do início da campanha atual, para o Real Madrid. E em seu contrato há uma cláusula importante que beneficia o próprio Dortmund.

