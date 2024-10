O Vasco já foi campeão da Copa do Brasil?

Copa do Brasil

Em 2024, o time carioca está em busca da sua terceira final da Copa do Brasil na história

O Vasco da Gama está em busca de seu segundo título da Copa do Brasil, um feito que seria um marco importante na história do clube. Para isso, o Gigante da Colina precisa superar o Atlético-MG nas semifinais e reverter a derrota de 2 a 1 do jogo de ida. A equipe sabe que a tarefa não será fácil, mas a lembrança da campanha vitoriosa de 2011, quando conquistou seu único título na competição, serve como inspiração para seguir firme na luta pelo troféu.

Naquela ocasião, o Vasco, comandado pelo técnico Ricardo Gomes, também enfrentou grandes desafios, mas mostrou sua força ao eliminar adversários como Athletico, Avaí e Coritiba na final. Agora, em 2024, o Cruzmaltino conta com o apoio de sua torcida e a determinação de seus jogadores para voltar a fazer história e trazer a taça de volta para São Januário.