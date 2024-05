Meia-atacante de 31 anos está emprestado ao Al Duhail, do Qatar, e segue fora dos planos do Aston Villa, da Inglaterra

O Vasco negocia a contratação de Philippe Coutinho por empréstimo na atual janela de transferências. A negociação é pela contratação do meia-atacante por empréstimo até o fim de 2024, conforme apurado pela GOAL. Ainda deve haver uma opção de compra no acordo, mas o valor ainda não foi definido.

O meio-campista de 31 anos tinha recebido contato do Cruzeiro para defender as cores do clube no mercado da bola, mas deixou clara a preferência pelo retorno a São Januário. O jogador avisou que, em caso de retorno ao país, priorizaria o clube que o revelou.

O Vasco já abriu conversas com o Aston Villa, da Inglaterra, a fim de contratar o meio-campista, mas ainda não chegou a um acordo com os ingleses para levá-lo a São Januário novamente. As tratativas ainda estão em estágio incipiente.

