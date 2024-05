Os convocados da Turquia para a Eurocopa: os jogadores chamados para a Euro 2024

Conheça os jogadores pré-convocados para disputar a Eurocopa com a Turquia

A Turquia anunciou uma lista de 35 jogadores pré-convocados pelo técnico Vincenzo Montella para a disputa da Eurocopa 2024. O treinador terá que fazer nove cortes dessa relação até o dia 7 de junho, data limite estabelecida pela Uefa. A seleção fará amistosos de preparação contra a Itália e a Polônia antes do torneio.

Na última competição, a Turquia chegou à Euro 2020 como um dos azarões do torneio, depois de um período impressionante de apenas três derrotas nas primeiras 26 partidas de Şenol Gunes como técnico da Turquia. Então o torneio começou e eles foram eliminados na fase de grupos – perdendo os três jogos e marcando apenas um gol no processo. Eles também perderam a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

Há novamente uma sensação de otimismo depois que os semifinalistas da Euro 2008 e da Copa do Mundo de 2002 avançaram para a terceira Eurocopa consecutiva, depois de terminarem no topo do grupo de qualificação, à frente de Croácia, País de Gales, Armênia e Letônia.

Vincenzo Montella teve quatro primeiros jogos bem-sucedidos no comando, vencendo três e empatando um, com uma notável vitória por 3 a 2 em um amistoso sobre a Alemanha. Conheça os jogadores convocados.

