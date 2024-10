Os times e títulos que Roger Flores, comentarista de futebol da Globo, ganhou como jogador

Comentarista faz parte do time da Globo nas rodadas de transmissão e ainda comanda o programa Boleiragem, no SporTV, ao lado de Caio Ribeiro

Roger Flores se destaca como um dos principais comentaristas esportivos da atualidade. Ex-jogador, ele participa das transmissões do SporTV, Premiere e das partidas na TV Globo, sempre trazendo a experiência adquirida nos gramados para enriquecer suas análises. À frente do programa "Boleiragem", ao lado de Caio Ribeiro, Roger explora os bastidores do futebol de forma leve e descontraída, cativando o público com histórias e curiosidades do esporte.

Sua transição dos campos para a TV apenas exemplifica o quanto sua paixão pelo futebol permanece viva. Como jogador, Roger iniciou sua carreira no Fluminense em 1996, conquistando a Copa Rio em 1998 e sendo peça chave no título do Campeonato Brasileiro da Série C no ano seguinte. Conhecido por sua habilidade técnica, ele se tornou ídolo da torcida tricolor e, após passagens por clubes como Benfica, Corinthians e Flamengo, encerrou sua trajetória no Cruzeiro.

Abaixo, a GOAL mostra sua carreira como jogador.