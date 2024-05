Os times com mais títulos do Campeonato Português; veja os maiores campeões

Apenas cinco equipes já levantaram o troféu do torneio; Benfica, Porto e Sporting dominam a competição

A variedade de vencedores não é um forte do Campeonato Português, mas a cada temporada Benfica, Porto e Sporting tentam entregar uma concorrência firme entre os três grandes do país. Não é surpresa que estes são os times com mais taças da Primeira Liga.

O clube alviverde de Lisboa é o campeão da temporada 2023/24, o que significou a 20ª taça de sua história. No entanto, será que os torcedores sabem quem são os maiores campeões desse torneio? Além de Benfica, Porto e Sporting, quais outros times já conquistaram a liga portuguesa? Confira abaixo: