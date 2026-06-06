Será que ele vai escapar desse grande dilema? Aparentemente, Noah Atubolu tem uma opção de transferência surpreendente

Embora Atubolu ainda tenha um ano de contrato com o Freiburg, até 2027, é muito provável que ele seja transferido neste verão. Especialmente porque o clube de Freiburg já contratou Mio Backhaus, que chegou do Werder Bremen por doze milhões de euros, como o substituto designado de Atubolu e novo goleiro titular. Além disso, Atubolu recusou a renovação do contrato e, com isso, o finalista da Liga Europa tem neste verão a última chance de receber uma quantia adequada pela venda do jogador formado no clube.

Para onde Atubolu, titular do SCF desde 2023 e hoje um dos melhores goleiros alemães, seguirá, ainda é uma incógnita. Recentemente, o Sport Bild noticiou que Atubolu corre o risco de um fiasco, já que nem ele nem o Freiburg receberam até agora uma oferta concreta de algum clube interessado. “Ele se arriscou demais”, diz a reportagem, que traça o cenário ameaçador de um lugar na arquibancada para o jogador de 24 anos.

De acordo com o Mundo Deportivo, pelo menos um potencial comprador de renome, o Real Sociedad, estaria agora se manifestando. Ao contrário do que afirma a reportagem da Sport Bild, Atubolu teria, segundo informações, outras opções: alguns clubes da Premier League, Inter e AC Milan, bem como o Atlético de Madrid, também estariam demonstrando interesse.

Atubolu é considerado um possível goleiro da seleção alemã no futuro, mas o jogador do Freiburg ainda não conseguiu entrar no elenco para a Copa do Mundo de 2026. Em outubro do ano passado, o ex-goleiro da seleção sub-21 já havia feito parte da equipe do técnico Julian Nagelsmann nas eliminatórias para a Copa do Mundo, mas Atubolu ainda aguarda sua primeira partida pela seleção principal.