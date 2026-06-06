Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, Atubolu é um dos candidatos da Real Sociedad.
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Será que ele vai escapar desse grande dilema? Aparentemente, Noah Atubolu tem uma opção de transferência surpreendente
Segundo essas informações, o técnico Pellegrino Matarazzo teria quatro goleiros alemães na mira do time basco. Como o atual goleiro do Real Sociedad, Alex Remiro, estaria negociando com o SSC Nápoles e poderia se transferir para o clube italiano, Matarazzo talvez precise de um substituto para a posição.
Além de Atubolu, a lista de Matarazzo aparentemente inclui também Finn Dahmen (FC Augsburg), Bernd Leno (FC Fulham) e Steven Benda, que recentemente foi emprestado pelo Fulham ao Feyenoord de Roterdã. Entre os dirigentes do campeão da Copa del Rey, Alex Meret, do Napoli, também estaria em pauta, podendo vir para a Espanha em uma troca com Remiro. No entanto, a Real Sociedad não seria exatamente o destino preferido de Meret e Matarazzo, de qualquer forma, preferiria buscar um goleiro entre o quarteto alemão.
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A notícia sobre Noah Atubolu causou grande repercussão recentemente
Embora Atubolu ainda tenha um ano de contrato com o Freiburg, até 2027, é muito provável que ele seja transferido neste verão. Especialmente porque o clube de Freiburg já contratou Mio Backhaus, que chegou do Werder Bremen por doze milhões de euros, como o substituto designado de Atubolu e novo goleiro titular. Além disso, Atubolu recusou a renovação do contrato e, com isso, o finalista da Liga Europa tem neste verão a última chance de receber uma quantia adequada pela venda do jogador formado no clube.
Para onde Atubolu, titular do SCF desde 2023 e hoje um dos melhores goleiros alemães, seguirá, ainda é uma incógnita. Recentemente, o Sport Bild noticiou que Atubolu corre o risco de um fiasco, já que nem ele nem o Freiburg receberam até agora uma oferta concreta de algum clube interessado. “Ele se arriscou demais”, diz a reportagem, que traça o cenário ameaçador de um lugar na arquibancada para o jogador de 24 anos.
De acordo com o Mundo Deportivo, pelo menos um potencial comprador de renome, o Real Sociedad, estaria agora se manifestando. Ao contrário do que afirma a reportagem da Sport Bild, Atubolu teria, segundo informações, outras opções: alguns clubes da Premier League, Inter e AC Milan, bem como o Atlético de Madrid, também estariam demonstrando interesse.
Atubolu é considerado um possível goleiro da seleção alemã no futuro, mas o jogador do Freiburg ainda não conseguiu entrar no elenco para a Copa do Mundo de 2026. Em outubro do ano passado, o ex-goleiro da seleção sub-21 já havia feito parte da equipe do técnico Julian Nagelsmann nas eliminatórias para a Copa do Mundo, mas Atubolu ainda aguarda sua primeira partida pela seleção principal.
Noah Atubolu: Suas partidas pela seleção alemã nas categorias de base
Seleção
Jogos internacionais
Sub-17
7
Sub-19
1
Sub-20
2
Sub-21
22