Chegou a hora dos coadjuvantes da França mostrarem que podem decidir na Eurocopa

Atacante foi forçado a sair na estreia e seleção francesa pode precisar que outros chamem a responsabilidade

Isso certamente estava muito longe do que Kylian Mbappé imaginava para seu retorno à Eurocopa. Ainda sem marcar no torneio, ele teria a Áustria como alvo antes da estreia da França na Euro 2024. Mas a seleção francesa precisou contar com um gol contra no primeiro tempo para superar seu primeiro adversário no Grupo D, e seu camisa 10 foi obrigado a sair após um choque que o deixou com o nariz quebrado.

A França agora aguarda ansiosamente o prognóstico da lesão, com um grande confronto pela frente contra a Holanda. Mesmo que volte logo, Mbappé precisará usar uma máscara protetora.

Mas independentemente de estar disponível ou não, a atuação sem brilho contra a Áustria demonstrou mais uma vez que os atuais vice-campeões da Copa do Mundo precisam que seu elenco de apoio dê um passo à frente, e a possível ausência do capitão apenas intensifica essa necessidade.