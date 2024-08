Brasileirão nem pensar? São Paulo desiste de Alex Sandro, que segue focado na Europa

Clube não vai tentar avançar por contratação de lateral esquerdo no mercado da bola; jogador ainda tem predileção pela Europa

O São Paulo desistiu da contratação de Alex Sandro no mercado da bola, como soube a GOAL. Depois de um período de conversas, a diretoria decidiu retirar a proposta pelo lateral esquerdo de 33 anos nesta janela de transferências.

O jogador, que está livre no mercado da bola desde que deixou a Juventus, da Itália, em junho deste ano, ainda tem preferência pelo futebol europeu. No entanto, não tem uma proposta convincente para o futuro da carreira no continente.

A diretoria são-paulina contava com a predileção do atleta em caso de retorno ao Brasil, onde defendeu Athletico-PR e Santos. Entretanto, não foi o suficiente para chegar a um acordo com o atleta. Mais de um integrante da cúpula disse à GOAL que as negociações estão encerradas.

