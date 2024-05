São Paulo, Atlético-MG e Cruzeiro fazem consulta por volante Matheus Henrique, do Sassuolo

Meio-campista de 26 anos ainda não tem futuro definido no futebol italiano, mas o trio já fez consulta sobre a situação do atleta

Atlético-MG e Cruzeiro fizeram consulta sobre a situação de Matheus Henrique, que defende as cores do Sassuolo, da Itália. A informação foi inicialmente divulgada pelo Uol e confirmada pela reportagem. A GOAL avançou e apurou que o São Paulo também tem interesse na contratação do meio-campista de 26 anos.

Ainda não foram formalizadas propostas pelos clubes brasileiros, todos eles colheram informações sobre o jogador, que tem contrato no futebol italiano até 30 de junho de 2026. Eventuais ofertas serão enviadas após a definição sobre o futuro do atleta.

Na atual temporada, o meio-campista disputou 32 partidas pelo Sassuolo, somando 2.622 minutos em campo. No período, marcou dois gols e deu três assistências.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!