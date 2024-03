Santos avança em negociações por Matheus Bidu, Patrick e Rossi para a Série B

Trio deve integrar o elenco comandado por Fábio Carille na disputa da segunda divisão do Campeonato Brasileiro; janela será reaberta em 1º de abril

O Santos negocia a contratação de três jogadores no mercado da bola. O lateral esquerdo Matheus Bidu, do Corinthians, o meio-campista Patrick, do Atlético-MG, e o atacante Rossi, do Vasco, conversam com a diretoria santista para reforçar o time na Série B do Campeonato Brasileiro, como soube a GOAL.

O executivo de futebol do clube, Alexandre Gallo, é quem negocia a contratação do trio para o decorrer da temporada. As chegadas de Matheus Bidu e Patrick devem ser por empréstimo, enquanto Rossi deve firmar contrato em definitivo.

Os três jogadores contam com a aprovação de Fábio Carille e devem integrar o elenco a partir de 1º de abril, quando será reaberta a janela de transferências nacional. O período de registros é exclusivo para atletas que disputaram os estaduais e se encerra em 19 de abril.

Mais artigos abaixo