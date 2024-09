Relação entre Gabigol e Flamengo ganha ar melancólico na reta final de contrato do atacante

Atacante não foi relacionado para o jogo das quartas de final da Libertadores e vê relação com o clube se desgastar em final de contrato

A relação entre Gabigol e Flamengo está cada vez mais desgastada e ganhou ares de melancolia nos últimos dias. Com a lesão de Pedro, até então titular absoluto do ataque rubro-negro, criou-se a expectativa que o camisa 99 pudesse assumir a posição e, quem sabe, reviver alguns dos seus melhores momentos. A realidade, no entanto, tem sido bem diferente.

Nesta quinta-feira (19), o Flamengo tem jogo importante pela Copa Libertadores e Gabigol sequer foi relacionado. O atacante passou por exames médicos que não apontaram lesão, mas a comissão técnica achou melhor deixa-lo de fora por precaução por conta de uma fibrose na coxa direita.