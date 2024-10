Quantos títulos de Copa do Brasil tem o Atlético-MG?

Classificado para a grande final de 2024, confira quantos troféus de Copa do Brasil o Galo levantou na história

Maior vencedor do Campeonato Mineiro, tricampeão brasileiro, campeão da Libertadores... o Atlético-MG tem muitos motivos para orgulhar sua torcida com sua história. Porém, além dos torneios citados, o clube também carrega uma ótima relação com a Copa do Brasil.

O Galo já ficou com o troféu em duas ocasiões de 1989 - ano em que nasceu a competição até 2024. Inclusive, também é, ao lado do Vitória, o clube com mais participações na história, tendo disputado 33 edições. Na edição deste ano, o Atlético terá a chance de levar mais um troféu para sua vasta galeria. A equipe de Gabriel Milito se classificou para a grande final da edição de 2024, após deixar o Vasco para trás por 3 a 2 no agregado da semifinal.

Enquanto o clube mineiro aguarda o classificado do duelo entre Corinthians e Flamengo, pela outra semi do torneio, confira, abaixo, quantos títulos o Galo ganhou, quando, e as melhores participações do time.