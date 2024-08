Quanto o Atlético-MG pede para abrir conversas por Alisson, na mira de clube inglês?

Galo não define valor para a saída, mesmo que haja mais de um interessado na contratação do atacante nesta janela de transferências

O Atlético-MG não define publicamente um valor para a saída de Alisson no mercado da bola, mas só aceita abrir conversas pela venda do atacante de 18 anos a partir de uma proposta de € 10 milhões (R$ 61 milhões na cotação atual), como soube a GOAL.

Este é o valor mínimo para o Galo iniciar as tratativas com um clube que tenha interesse na contratação do jovem revelado nas divisões de base da equipe. Além do Everton, da Inglaterra, há ao menos outros dois clubes de olho na contratação do atleta.

Pessoas próximas ao atleta dizem que há uma proposta formal sobre a mesa do Atlético-MG para a venda do atacante de 18 anos, enquanto um dos gestores do Galo desmente a situação e alega que ainda não há uma oferta oficial para a saída do jovem.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!