Presidente do Corinthians prepara saída de Rubão do cargo de diretor de futebol estatutário

Mandatário Augusto Melo entrou em rota de colisão com o diretor de futebol há mais de 30 dias e optou por saída do clube

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, optou pela saída de Rubens Gomes, o Rubão, do cargo de diretor de futebol estatutário. A decisão será comunicada nos próximos dias, como soube a GOAL.

A dupla tem divergências no dia a dia do futebol corintiano há mais de um mês. Desde o fim de março passado, eles passaram a se desentender nos bastidores. Os problemas se intensificaram mais recentemente, e o mandatário chegou a falar abertamente sobre a demissão do antigo aliado.

Mais recentemente, Augusto Melo tomou a decisão de fazer uma mudança importante no departamento de futebol. Mesmo com os triunfos recentes, diante de Fluminense e América-RN, o mandatário preferiu desligar Rubão do cargo de diretor de futebol estatutário.

