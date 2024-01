Os países com mais medalhas de ouro no futebol feminino das Olimpíadas: quais seleções são as maiores campeãs

Confira todas as seleções que conquistaram medalhas na história do futebol nos Jogos Olímpicos

O futebol feminino nas Olimpíadas tem crescido e proporcionado momentos emocionantes ao longo dos anos. Nesse período, é possível identificar as seleções que se destacaram como verdadeiras potências, como a dos Estados Unidos, conquistando o tão cobiçado ouro olímpico por quatro vezes. No ritmo de preparação para os Jogos Olímpicos que acontecem de Paris, na França, a GOAL te mostra todas as equipes que conquistaram medalhas no futebol das Olimpíadas.