Onde assistir a Turquia x Portugal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Eurocopa 2024

Turquia e Portugal se enfrentam na tarde neste sábado (22), às 13h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, pela segunda rodada do grupo F da Eurocopa 2024. A partida será transmitida ao vivo e de forma gratuita pela CazéTV no YouTube, além de estar disponível via streaming no Prime Video, para assinantes (veja a programação completa aqui).

Depois de iniciar a Euro com vitória (3 a 1 na Geórgia), a Turquia agora quer o segundo triunfo para ficar perto do vaga à próxima fase. Os turcos estão na liderança do grupo, com 3 pontos conquistados. Em entrevista coletiva, Bardakci revelou como foi a preparação para o duelo.

"Jogamos bem na partida contra a Geórgia, mas demos chances claras na defesa. Às vezes, você recua psicologicamente para proteger uma vantagem. Se você recua atrás da bola assim, sempre há uma chance de você sofrer um gol, mas nós consertamos isso", afirmou.

Do outro lado, Portugal também ganhou na estreia (2 a 1 na República Tcheca) e, com Cristiano Ronaldo, busca vencer novamente para seguir firme em sua caminhada rumo ao título. Os portugueses estão em segundo lugar da chave, com 3 pontos somados.

"Esperamos um jogo completamente diferente. A Turquia tem jogadores melhores e eles vão querer um tipo diferente de jogo. Se pudermos impor nosso jogo como fizemos contra os tchecos, pode ser ainda melhor porque a Turquia não está acostumada a defender em um bloco baixo. Se isso acontecer, podemos tentar sair com os três pontos e a qualificação", analisou Diogo Jota.

