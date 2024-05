Onde assistir a Sergipe x Retrô ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série D 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (11) pela quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro; confira como acompanhar e mais informações

Sergipe e retrô se enfrentam na tarde deste sábado (11), às 16h (horário de Brasília), no Batistão, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. A partida será transmitida ao vivo pela TV Retrô Oficial, no Youtube (veja a programação completa aqui).

O Sergipe entra em campo buscando sua primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro. Após um tropeço na estreia contra o ASA por 3 a 2e um empate com o Jacuipense em 1 a 1, a equipe sergipana precisa reagir para se classificar para o mata-mata.

Do outro lado, o Retrô chega confiante após conquistar sua primeira vitória na competição. A equipe pernambucana empatou na estreia com o CSE em 0 a 0e na sequência venceu o Juazeirense pelo placar de 1 a 0 .

