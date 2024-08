Onde assistir a São Paulo x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-17 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (22), pela 8ª rodada da primeira fase; veja como acompanhar na internet

O São Paulo recebe o Palmeiras, pelo Choque-Rei, na tarde desta quinta-feira (22), às 15h30 (de Brasília), no CT de Cotia, pela oitava rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro Sub-17 de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do São Paulo FC, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O São Paulo vem de uma vitória por 3 a 0 contra o Internacional. Com esse resultado, a equipe ocupa o terceiro lugar do Grupo B, com dez pontos, e está dentro da zona de classificação. O Palmeiras, por sua vez, lidera o grupo, com 19 pontos em sete jogos e não sabe o que é perder na competição.