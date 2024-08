Onde assistir a São Paulo x Cuiabá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (6), em Cotia; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Cuiabá se enfrentam nesta terça-feira (6), às 16h (de Brasília), no CFA Laudo Natel, em Cotia, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2024. A partida terá transmissão ao vivo da SPFC Play via streaming (veja a programação completa).

Após uma sequência de quatro vitórias e dois empates no Brasileiro sub-20, o São Paulo foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 1 na última rodada, e agora busca a recuperação. Fora da zona de classificação, a equipe soma 15 pontos, nove a menos que o São Paulo, equipe que fecha o G-8.

Do outro lado, o Cuiabá, em 12º lugar, com 21 pontos, vem de três empates consecutivos no torneio nacional. Até aqui, foram cinco vitórias, seis empates e cinco derrotas. Um aproveitamento de 43%.

