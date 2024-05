Onde assistir a São Paulo x Corinthians ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão feminino 2024

Majestoso promete agitar a 10ª rodada do nacional feminino; veja tudo o que você preisa saber

São Paulo e Corinthians se enfrentam na manhã deste domingo (12), às 11h (horário de Brasília), na Arena Corinthians, pela 10ª rodada do Brasileirão feminino. A partida será transmitida pelo SporTV, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

O São Paulo está nas cabeças da tabela. Com 17 pontos somados e um jogo a menos, o Tricolor ocupa a quarta colocação. Em aproveitamento, porém, a equipe é a terceira colocada. Um triunfo sobre o arquirrival não daria apenas combustível para buscar o topo da classificação, mas provaria que a equipe pode, sim, difícil de ser batida no mata-mata.

Só há uma equipe, porém, ainda invicta no campeonato - o Corinthians. O Timão soma 25 pontos - seis a mais que o Palmeiras, vice-líder - em nove jogos, que o credenciam ao título de grande favorito para erguer o caneco. Entrando no último terço desta primeira fase, uma nova vitória encaminharia ainda mais a classificação à próxima fase como melhor equipe do torneio.