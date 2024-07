Onde assistir a São Paulo x Atlético-GO ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2024

Tricolor quer manter a boa sequência em recuperação no nacional da categoria

São Paulo e Atlético-GO se enfrentam na tarde desta quarta-feira (17), às 15h (horário de Brasília), no CFA Laudo Natel, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da SPFC Play, na internet (veja a programação completa aqui).

O São Paulo vai se dando bem na tentativa de se recuperar do péssimo início de nacional da categoria, após somar apenas um ponto nas nove primeiras rodadas. Desde então, são dez nas últimas quatro partidas, o que tirou a equipe da lanterna absoluta do campeonato. Ainda assim, claro, o atual 17° lugar, com 11 pontos, não é exatamente a posição que a equipe queria ocupar a esta altura do torneio. Se a ideia for no mínimo sonhar com um lugar no G-8, a boa sequência precisa continuar.

O Atlético-GO, enquanto isso, figura apenas uma posição atrás do Tricolor. O time, porém, vive uma fase recente muito ruim, com três derrotas seguidas e apenas uma vitória nos últimos 12 jogos. O Dragão tem nove tentos em 13 jogos.

