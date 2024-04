Onde assistir a Santos x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20 2024

Duelo desta quarta-feira (24) é válido pela primeira fase do Campeonato Brasileiro de base; veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações

As equipes sub-20 de Santos e Flamengo entram em campo nesta quarta-feira (24), às 17h (horário de Brasília), no gramado da Vila Belmiro, pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da categoria. O jogo será transmitido ao vivo pelo SporTV, na televisão fechada (clique aqui para ver a programação completa).

Invicto até aqui na competição, o Peixe chega para o duelo na terceira colocação da tabela. Até aqui, foram duas vitórias nos dois primeiros jogos, e um empate por 1 a 1 contra o Athletico-PR, fora de casa, na última rodada. O time da Baixada Santista também está liderando seu grupo no Paulista sub-20, e espera repetir o bom desempenho que vem tendo nos dois torneios.

Campeão da Libertadores na categoria no mês passado, após vencer o Boca Juniors na final, o Rubro Negro ainda não emplacou uma sequência de ótimos resultados no Brasileirão. Teve apenas uma vitória nas três primeiras rodadas até aqui, além de mais duas derrotas - para o Palmeiras, na última, e para o Goiás, na estreia. Um triunfo teria muita importância e colocaria o Flamengo na briga pelas primeiras posições.

Pelo Campeonato Brasileiro sub-20 de 2023, os clubes se enfrentaram duas vezes, sendo duas vitórias dos cariocas, por 2 a 1 fora de casa, e 3 a 1 na Gávea.

