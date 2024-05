Onde assistir a Santos x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2024

Equipes se enfrentam pela primeira fase do Brasileirão da categoria; veja onde assistir ao vivo na televisão aberta

Os times sub-20 de Santos e Atlético-MG vão a campo nesta quarta-feira (29), às 16h30 (horário de Brasília), pela nona rodada da fase inicial do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2024. O jogo será na Vila Belmiro, na Baixada Santista, e terá transmissão ao vivo através do canal SporTV, na televisão fechada (veja aqui a programação dos jogos na íntegra).

No quinto lugar da tabela do campeonato, os meninos da Vila vêm fazendo uma boa campanha, com quatro vitórias nas sete partidas disputadas até aqui. Apesar da derrota para o América-MG por 2 a 0 fora de casa na última rodada, o Santos ainda tem rodadas atrasadas para cumprir e pode se colocar ainda mais entre os favoritos para o mata-mata.

O Galo, por outro lado, ocupa apenas a décima posição do Brasileirão sub-20, com duas vitórias em oito jogos até aqui. Embora tenham perdido apenas dois também - além de quatro empates - a campanha é abaixo do esperado, mas ainda há chances reais de classificação às quartas de final.

