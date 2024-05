Onde assistir a Remo x Floresta ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Após inícios irregulares de campeonato, ambos os times buscam primeira vitória na Terceirona

Remo e Floresta se enfrentam na noite deste domingo (12), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Evandro Almeida, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A partida será transmitida pelo DAZN, no streaming, e pelo Nosso Futebol, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

O embate desta noite de domingo será protagonizado pelas duas piores equipes do campeonato, que abriram suas campanhas com três derrotas em sequência. Dono da casa, o Remo estreou, em casa, sendo derrotado por 2 a 1 pelo Volta Redonda, antes de sofrer um revés por 3 a 1 diante do Athletic e, mais recentemente, um nova derrota, por 1 a 0, agora nas mãos do Botafogo-PB, concedendo seis gols no período. O time é o 19° colocado.

O Floresta, enquanto isso, sofreu seus revezes diante de Botafogo-PB, Volta Redonda - ambos por 2 a 1 - e Ferroviária, por 4 a 1. São oito gols sofridos neste recorte, o credenciando à lanterna do campeonato.