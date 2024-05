Onde assistir a Palmeiras x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2024

Equipes entram em campo neste sábado (11), pela 10ª rodada da primeira fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Pelo clássico paulista, o Palmeiras recebe o Santos na tarde deste sábado (11), às 15h (de Brasília), no Jayme Cintra, no interior de São Paulo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube, e na TV Brasil, na rede aberta (veja a programação completa aqui).

Para encostar no líder, o Palmeiras deposita suas esperanças neste clássico paulista. A equipe alviverde está no segundo lugar e tem 19 pontos em nove jogos, seis a menos que o Corinthians, líder isolado. O Santos, porém, teve um início instável na competição e está apenas no 12º lugar, com sete pontos.