Onde assistir a Palmeiras x Real Brasília ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão feminino 2024

De olho no topo da tabela, Verdão quer se recuperar de derrota diante da Ferroviária com novo triunfo; veja detalhes

Palmeiras e Real Brasília se enfrentam na manhã desta quarta-feira (1°), às 10h (horário de Brasília), no Estádio Jayme Cintra, pela 8ª rodada do Brasileirão feminino. A partida será transmitida pelo Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Palmeiras perdeu a vice-liderança do nacional feminino na última rodada, após uma derrota fora de casa pela Ferroviária, em Araraquara, por 2 a 1, que encerrou uma sequência de três vitórias. A expectativa do Verdão, em 5° lugar e com 13 pontos, é voltar a vencer para não deixar o Corinthians disparar na liderança, hoje com 19 tentos somados.

Enquanto isso, o Real Brasília faz um início de campeonato ainda não muito engrenado. Apesar de só registrar uma derrota no torneio até aqui, os empates têm ditado a tônica da campanha - são quatro, além das duas vitórias. Outro tropeço deixaria as nona colocadas, com dez pontos registrados, estacionadas na tabela por mais uma rodada.