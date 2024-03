Onde assistir a Manchester City x Newcastle ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa da Inglaterra

Equipes se enfrentam neste sábado (16), no Etihad Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Manchester City e Newcastle entram em campo na tarde deste sábado (16), a partir das 14h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Quer ver jogos ao vivo? Clique aqui e conheça o Star+

O time de Pep Guardiola alcançou as quartas depois de passar por Huddersfield, Tottenham e Luton Town. O Manchester City vive grande momento na temporada, já que luta pelo título inglês, além de ter se classificado às quartas da Champions League.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Newcastle passou por Sunderland, Fulham e Blackburn. Os Magpies, entretanto, fazem um ano de altos e baixos e vêem na Copa a chance de conquistar um trofeu.