Onde assistir a Grêmio x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela 10ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Internacional se enfrentam na tarde deste sábado (20), às 15h30 (de Brasília), no Estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (veja a programação completa).

Vindo de vitória no meio da semana, o Grêmio está na oitava posição, com 19 pontos. O Tricolor quer vencer o clássico para deixar o rival em situação ainda mais complicada.

Já o Internacional é o lanterna, com 7 pontos. O Colorado venceu apenas dois jogos até o momento vê no dérbi a oportunidade para iniciar a sua reação no campeonato.

