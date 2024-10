Onde assistir a Goiás x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil sub-20

Equipes fazem suas respectivas estreias pelo torneio de base; veja tudo o que você precisa saber

Goiás e Vasco se enfrentam na tarde desta quarta-feira (02), às 15h (horário de Brasília), no CT Edmo Pinheiro, pela 1ª fase da Copa do Brasil sub-20. A partida não será transmitida ao vivo pela televisão (veja a programação completa aqui).

É dada a largada para a Copa do Brasil sub-20. Com 32 equipes na disputa, a 1ª fase já definirá os 16 finalistas que irão compor as oitavas de final do torneio. A fase inicial é composta por partidas únicas, enquanto, das oitavas em diante, entram em cena os jogos de ida e volta. A final, porém, ocorre em jogo único.

O Cruz-Maltino chega em busca do bicampeonato do torneio de base, já tendo erguido o caneco em 2020. O objetivo é uma campanha melhor à da temporada passada, quando acabaram eliminados pelo rival Fluminense, nas oitavas de final. O Goiás, enquanto isso, busca o título inédito.