Onde assistir a Fortaleza x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20 2024

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (30), no CT Ribamar Bezerra, pelo Campeonato Brasileiro sub-20; saiba mais

Fortaleza e Fluminense entram em campo nesta quinta-feira (30), às 15h (horário de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2024. O jogo, que acontece no CT Ribamar Bezerra, não teve transmissao oficial confirmada (veja a programação completa aqui).

O Fortaleza ocupa a 14ª posição na tabela, com apenas oito pontos conquistados em sete jogos. A equipe soma duas vitórias, dois empates e três derrotas, com cinco gols marcados e sete sofridos. O time, que está há quatro partidas sem vencer, empatou em 1 a 1 com o Cuiabá na última rodada.

Do outro lado, o Fluminense Sub-20 se encontra em situação ainda pior que o Fortaleza. A equipe carioca é a 15ª colocada, com os mesmos 8 pontos, mas em oito jogos duas vitórias, dois empates e quatro derrotas. O saldo de gols do Fluminense também é negativo, com seis gols marcados e 14 sofridos. Além disso, a equipe vem de uma goleada por 5 a 2 para o Athletico-PR na última rodada.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!