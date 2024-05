Onde assistir a Flamengo x Atlético-GO ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2024

Equipes se enfrentam pela nona rodada do Brasileirão na base; veja os detalhes e onde assistir ao vivo

Flamengo e Atlético-GO vão a campo nesta quarta-feira (28), às 15h (horário de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2024. O jogo será no estádio da Gávea, e terá transmissão ao vivo da Fla TV na internet (clique aqui e confira a programação completa do dia).

Após o empate contra o América-MG na última partida, o Flamengo encerrou uma série de três vitórias consecutivas, diante de Atlético, Cruzeiro e Santos. Nesse sentido, a expectativa é de que a equipe entre em campo com força total para enfrentar o Atlético-GO, contando com o trio de ataque composto por Hassan, Shola e Weliton.

Enquanto isso, o Atlético-GO atravessa uma sequência de sete jogos sem vitórias. De fato, a última vez que triunfou na competição foi no início de abril, quando derrotou o Bahia por 1 a 0, atuando como visitante.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!