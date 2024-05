Onde assistir a Cuiabá x Vila Nova ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal Copa Verde 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (11), em Cuiabá; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cuiabá e Vila Nova se enfrentam na noite deste sábado (11), às 19h (horário de Brasília), na Arena Pantanal, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Verde. O Alvirrubro tem a vantagem após vencer o primeiro confronto por 2 a 0 A partida terá transmissão ao vivo do canal do Cuiabá no Youtube, na internet (veja a programação completa aqui).

Em casa, o Cuiabá não tem outra opção a não ser pressionar o adversário para tirar a diferença de dois gols. Para ficar com o título, o Dourado precisa ganhar por três tentos a mais, ou por dois para levar a decisão para os pênaltis.

Do outro lado, o Vila Nova entra em campo podendo empatar ou até perder por um gol de diferença. O Alvirrubro não tem baixas confirmadas para o duelo.

