Onde assistir a Corinthians x Fluminense ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão feminino 2024

Diante de um Tricolor ainda fora de ritmo, meninas do Timão querem ampliar vantagem na liderança

Corinthians e Fluminense se enfrentam na manhã deste domingo (28), às 11h (horário de Brasília), no Parque São Jorge, pela 7ª rodada do Brasileirão feminino. A partida será transmitida pelo SporTV, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

O Timão vive grande fase. Apesar do tropeço em casa na última rodada, diante da Ferroviária, o time segue na ponta do campeonato, de maneira isolada, com 16 pontos - três de vantagem sobre o Palmeiras, vice-líder. O empate em 0 a 0, aliás, foi o primeiro tropeço da equipe nesses seis primeiros jogos. A expectativa, claro, é de manter a boa toada.

Até porque o Fluminense não largou bem no campeonato. Desde a vitória por 3 a 0 na estreia, diante do Atlético-MG, o Tricolor caiu consideravelmente de produção, conquistando apenas dois pontos neste período, o alçando apenas ao 12° lugar, com cinco tentos somados. E as chances são altas de que um novo tropeço os distancie ainda mais do topo da tabela.