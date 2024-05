Onde assistir a Ceará x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20 2024

Clubes se enfrentam pela quinta rodada do campeonato nesta quarta-feira; confira mais detalhes

Ceará e São Paulo entram em campo nesta quarta-feira (1), às 15h (horário de Brasília), em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2024. O jogo acontece na Cidade Vozão e terá transmissão ao vivo do canal Vozão TV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Após um começo ruim de campeonato, o Ceará deu um sinal de reação ao vencer o Corinthians na última rodada. Em 15º lugar com quatro pontos somados, o time mira uma nova vitória jogando em seus domínios para continuar subindo na tabela de classificação.

Já o São Paulo ainda busca seu primeiro triunfo na competição. Vice-lanterna com apenas um ponto, o Tricolor vem de três derrotas seguidas e tenta começar a volta por cima necessária diante do Vozão fora de casa.

Os clubes se enfrentaram pela última vez em janeiro deste ano, pela segunda fase da Copinha. Após o empate por 1 a 1 no tempo normal, o São Paulo levou a melhor nos pênaltis, ao vencer por 4 a 2.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!