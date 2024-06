Onde assistir a Athletico-PR x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20 2024

Enquanto paranaenses ficam de olho na vice-liderança, cariocas querem se safar das últimas posições; veja tudo o que você precisa saber

Athletico-PR e Botafogo se enfrentam na tarde desta terça-feira (24), às 15h (horário de Brasília), no CT do Caju, em Curitiba, pela 11ª rodada do Brasileirão sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Rede Furacão, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Furacão chega em ótima fase. São duas vitórias nos últimos dois jogos, que alçaram a equipe ao terceiro lugar da tabela, com 18 pontos - um a menos que o Bahia, vice-líder. Um triunfo, portanto, pode levar os paranaenses à segunda colocação.

Enquanto isso, o Botafogo é apenas o 18° colocado, com oito tentos, mas ainda com chances de classificação ao mata-mata. Para mantê-las vivas, porém, o Alvinegro precisa começar a conquistar bons resultados - e rápido. O Grêmio é quem abre o G-8, com 15 pontos, mas possui três jogos a menos. Margem de erro nula.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!