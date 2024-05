Onde assistir a Al Riyadh x Al Nassr ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2023/24

Times se enfrentam pela 33ª rodada da Saudi Pro League nesta quinta; confira mais detalhes

Al Riyadh e Al Nassr entram em campo nesta quinta-feira (23), às 15h (horário de Brasília), em confronto válido pela 33ª rodada do Campeonato Saudita 2023/24. O jogo será realizado no Estádio Prince Faisal bin Fahd e terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

A dois pontos da zona de rebaixamento, o Al Riyadh (14º colocado com 31 pontos) pode se livrar do risco de queda caso uma combinação de resultados aconteça. Por isso, somar pontos neste duelo, embora bastante complicado, é fundamental para o time, que vem de uma vitória e três empates nas últimas quatro rodadas da competição.

Sem perder há seis jogos (cinco vitórias e um empate), o Al Nassr chega bem para esta partida. Segundo lugar garantido (78 pontos) e com vaga certa na próxima Champions da League da Ásia, o time de Cristiano Ronaldo vai em busca de uma nova vitória para terminar a temporada da melhor maneira possível.

O último encontro entre as equipes aconteceu no início de dezembro, pelo primeiro turno. Na ocasião, o Al Nassr venceu em casa por 4 a 1. Cristiano Ronaldo, Otávio e Anderson Talisca (duas vezes) marcaram, enquanto Gray balançou as redes para o Al Riyadh.

