Onde assistir a Al Riyadh x Al Ahli ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Roberto Firmino no Campeonato Saudita 2023/24

Times se enfrentam nesta quinta-feira pela 29ª rodada da Saudi Pro League; confira mais detalhes

Al Riyadh e Al Ahli entram em campo nesta quinta-feira (25), às 15h (horário de Brasília), em confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Saudita 2023/24. O jogo será realizado no Estádio Prince Faisal bin Fahd, mas não terá transmissão ao vivo para o Brasil (veja a programação completa aqui).

Beirando a zona de rebaixamento, o Al Riyadh (15º colocado) tem a mesma pontuação do Abha, primeiro clube dentro do Z3. Por isso, uma vitória é fundamental para se distanciar um pouco do perigo. No entanto, além de ter um forte adversário pela frente, o time comandado pelo brasileiro Odair Hellmann precisa superar o mau momento (apenas um triunfo nas últimas nove rodadas).

Já o Al Ahli segue firme na briga por uma vaga direta na próxima Champions League da Ásia. Na terceira posição com 52 pontos, o time de Roberto Firmino busca por um ponto final na oscilação (só venceu um dos últimos quatro jogos) para abrir distância do Al Ittihad (quarto colocado com 50 pontos, mas com um jogo a mais).

No jogo do primeiro turno, realizado em novembro, o Al Ahli venceu o Al Riyadh por 3 a 0. Al-Buraikan, Gabri Veiga e Mahrez foram os autores dos gols.

