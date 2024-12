Onde assistir a Al Hilal x Al Raed ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Neymar no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (7), pela 13ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Al Hilal encara o Al Raed na tarde deste sábado (7), às 15h (de Brasília), no estádio Rei Fahd, Riad, pela 13ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no streaming (veja a programação completa aqui).

Vice-líder com 31 pontos, o Al Hilal entra em campo buscando um novo triunfo para tentar encerrar a rodada na ponta da tabela. A equipe não poderá contar com Koulibaly, suspenso.

Do outro lado, o Al Raed está na décima posição, com 14 pontos. O time, entretanto, vem de derrota e busca a recuperação.