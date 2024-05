Onde assistir a Al Ahli x Damac ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Roberto Firmino no Campeonato Saudita 2023/24

Times vão a campo na reta final da Saudi Pro League; veja os detalhes e onde assistir ao vivo

Al Ahli e Damac se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, em Jedá, pela 30ª rodada do Campeonato Saudita. A transmissão ao vivo fica por conta do Canal GOAT e do Grupo Bandeirantes, ambos através do Youtube, além do BandPlay, serviço de streaming da Band (clique e confira a programação dos jogos do dia).

Com um alto investimento para a temporada e nomes de peso na equipe como Roberto Firmino, Riyad Mahrez e Franck Kessié, o desempenho do time de Jedá na Copa do Rei e na Saudi Pro League não foram como o esperado. Atual terceiro colocado na tabela, mas a 19 pontos de distância para o Al Nassr, vice-líder, a expectativa é ficar nos primeiros lugares até o fim da competição e reencontrar o caminho das vitórias após dois jogos sem vencer.

Com menos expectativas para a temporada - no entanto, também já sem perspectivas para o restante da competição, o Damac ganhou apenas um de suas últimas seis partidas. No compromisso mais recente, foi derrotado pelo Al Taawoun por 1 a 0 em casa. Em oitavo lugar do Sauditão, já não corre mais riscos de rebaixamento, mas também tem larga distância para as primeiras posições.

Em um retrospecto recente, as equipes empataram as últimas três partidas em que se encontraram. Além dessas, os últimos oito confrontos diretos foram marcados por mais duas vitórias do Al Ahli e três do Damac.

