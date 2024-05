Onde assistir a ABC x Londrina ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Após inícios irregulares de campeonato, ambos os times buscam primeira vitória na Terceirona

ABC e Londrina se enfrentam na noite deste sábado (11), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Maria Lamas Farache, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A partida será transmitida pelo Zapping, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Londrina teve um início de Terceirona não muito conforme o manual. Apesar de apenas uma derrota nas três primeiras rodadas, o time empatou nas outras duas oportunidades e ainda não venceu. Os resultados o credenciam apenas ao 13° lugar na tabela, com dois pontos.

O ABC, por seu lado, iniciou sua caminhada em toada semelhante, mas somando apenas um tento até aqui - na estreia, diante da Ferroviária, em casa. A equipe é a 15ª colocada na tabela. Um triunfo aliviaria a pressão das últimas posições.