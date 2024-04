Onde assistir a Ferroviária x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (28), Fonte Luminosa; confira a transmissão e outros detalhes

Pela sétima rodada do Brasileirão feminino, Ferroviária e Palmeiras se enfrentam neste domingo (28), às 16h (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT e da TV Ferroviária, no Youtube. (veja a programação completa).

A Ferroviária vive grande momento na competição. A equipe grená empatou em 0 a 0 com o líder COrinthians na última rodada e mais não perdeu um único jogo no campeonato, A ferroviária busca se manter invicta e conquistar mais três pontos para se aproximar do topo da tabela.

Do outro lado, o Palmeiras,faz boa campanha e está na segunda colocação, com 13 pontos - três a menos que o líder Corinthians. A equipe precisa vencer para seguir viva na busca pela liderança

