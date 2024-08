Neymar pode não ser inscrito pelo Al Hilal neste ano e voltar aos jogos só em 2025

Atacante brasileiro segue em recuperação de grave lesão no joelho ocorrida em outubro de 2023

A diretoria do Al Hilal avalia a possibilidade de inscrever Neymar apenas em janeiro de 2025. Isso porque o clube saudita está acima do limite de estrangeiros permitidos, e Jorge Jesus não deseja abrir mão de ninguém que esteja em atividade neste momento para esperar pelo retorno do atacante, que ainda não tem previsão de retorno determinada.

A expectativa é de que Neymar seja liberado para treinar com o grupo a partir de setembro, mas a GOAL ouviu de pessoas próximas ao atacante que este período pode se estender. Além disso, para que o jogador retorne bem e diminua os riscos, a comissão técnica entende que ele deve levar mais tempo, projetando uma volta aos gramados para treinar apenas em meados de outubro.