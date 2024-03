Internacional acompanha 'novela' por renovação e cogita proposta por lateral do São Paulo

Colorado tem interesse na contratação de Welington, que tem contrato com o Tricolor paulista até dezembro de 2024

O Internacional acompanha de perto a 'novela' que envolve a renovação contratual do lateral esquerdo Welington com o São Paulo, como soube a GOAL. Os gaúchos cogitam apresentar uma proposta para assinar pré-contrato com o jogador a partir de julho de 2024.

O Inter não pretende desembolsar uma compensação financeira para tirar o defensor do Morumbis, como soube a GOAL. O clube deseja uma contratação de forma gratuita, alinhando um acordo com o estafe do atleta de 23 anos. A possibilidade não está descartada, já que as partes ainda não chegaram a um acordo para a renovação do vínculo.

O contrato de Welington com o São Paulo se encerra em dezembro de 2024, e o Inter é apenas mais um clube interessado em contar com o lateral esquerdo no mercado da bola. O jogador é um nome que agrada à atual comissão técnica colorada, especialmente ao argentino Eduardo Coudet.

