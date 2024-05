Grêmio vai pagar R$ 4 milhões por compra de Jemerson, do Atlético-MG

Tricolor gaúcho acertou a contratação do zagueiro de 31 anos, que nem sequer viajou para enfrentar o Sport pela Copa do Brasil

O Grêmio vai desembolsar R$ 3,8 milhões pela contratação de Jemerson, zagueiro do Atlético-MG, no mercado da bola, como soube a GOAL. As tratativas estão acertadas — o jogador já até foi anunciado pelos gaúchos.

O defensor de 31 anos vai assinar até dezembro de 2026 com o clube gaúcho. O tempo de contrato foi um dos motivos pelo qual o jogador decidiu pela saída da Cidade do Galo para se transferir para Porto Alegre.

A contratação de Jemerson é um pedido de Renato Portaluppi à diretoria do Grêmio. O treinador entende que o defensor será fundamental para o elenco e pede a compra do atleta desde o início de 2024.

