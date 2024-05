Grêmio negocia a contratação de Jemerson com o Atlético-MG

Busca pelo zagueiro é um pedido do técnico Renato Portaluppi; negócio pode ter desfecho positivo na próxima janela de transferências

O Grêmio tem interesse na contratação de Jemerson, zagueiro do Atlético-MG. A informação foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela reportagem. A GOAL apurou que há conversas entre as três partes a fim de chegar a um acordo pela saída do defensor de 31 anos.

O Galo, a princípio, gostaria de renovar o contrato do jogador. No entanto, recuou em relação à permanência para discutir uma possível saída na próxima janela de transferências, entre os dias 10 de julho e 2 de setembro.

O Grêmio recebeu sinal positivo do atleta e, agora, tenta chegar a um acordo com o Atlético-MG para contratar o zagueiro. O valor para a saída do defensor é discutido entre as partes nos bastidores, mas ainda não houve um consenso.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!