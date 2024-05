Fluminense já admite que pode vender André por valores abaixo do estipulado

Tricolor chegou a recusar oferta de 30 milhões de euros do Liverpool pelo volante de 22 anos

Um dos principais jogadores do Fluminense, André foi alvo de vários clubes do futebol europeu em meados de 2023. Na ocasião, no entanto, o Tricolor optou por manter o jogador para a disputa da Copa Libertadores e estipulou um valor de 40 milhões de euros para negociar o meio-campista.

A expectativa era de que novas ofertas dentro desta quantia chegassem na primeira janela de 2024, o que não aconteceu. O tema não tirou o sono da diretoria Tricolor que entende que a principal janela, onde se concentra a maior parte dos investimentos, é a do meio do ano. Mas durante os últimos meses, algumas situações ligaram o sinal de alerta no Fluminense e o clube já admite internamente que pode negociar o jogador por valores menores.